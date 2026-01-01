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Manfrotto MS-H-IGR Street сумка-кобура для фотоаппарата
Manfrotto MS-H-IGR Street сумка-кобура для фотоаппарата
Manfrotto MS-H-IGR Street сумка-кобура для фотоаппарата
Manfrotto MS-H-IGR Street сумка-кобура для фотоаппарата
Manfrotto MS-H-IGR Street сумка-кобура для фотоаппарата

Manfrotto MS-H-IGR Street сумка-кобура для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: NVF-6426

Manfrotto MS-H-IGR Street – стильная сумка-кобура обеспечивает защиту для фотокамеры с прикрепленными зум-объективом.

Комплектуется съемным регулируемым плечевым ремнем.

Описание

Характеристики:

  • внешняя высота, см – 18
  • внешняя ширина, см – 15
  • внешняя длина, см – 14,5
  • внутренняя высота, см – 16
  • внутренняя ширина, см – 13
  • внутренняя длина, см – 10
  • цвет – зеленый/серый
  • влагостойкая ткань – да
  • вес, г – 300

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