Manfrotto MS-H-IGR Street сумка-кобура для фотоаппарата

Характеристики:
- внешняя высота, см – 18
- внешняя ширина, см – 15
- внешняя длина, см – 14,5
- внутренняя высота, см – 16
- внутренняя ширина, см – 13
- внутренняя длина, см – 10
- цвет – зеленый/серый
- влагостойкая ткань – да
- вес, г – 300
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MS-H-IGR Street – стильная сумка-кобура обеспечивает защиту для фотокамеры с прикрепленными зум-объективом.
Комплектуется съемным регулируемым плечевым ремнем.
Характеристики:
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