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Manfrotto MA2-H-M сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster M
Manfrotto MA2-H-M сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster M
Manfrotto MA2-H-M сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster M
Manfrotto MA2-H-M сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster M
Manfrotto MA2-H-M сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster M
Manfrotto MA2-H-M сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster M
Manfrotto MA2-H-M сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster M
Manfrotto MA2-H-M сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster M
Manfrotto MA2-H-M сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster M

Manfrotto MA2-H-M сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster M

Manfrotto
Артикул: DAN-3604

Сумка-кобура для фотоаппарата Manfrotto MA2-H-M Advanced2 Holster M.

Сумка-кобура для зеркальной или системной фотокамеры с установленным объективом 24-70. Внешние размеры - 26,5х11х17 см, внутренние размеры - 22,5х10х16 см.

Описание

Обратное открытие клапана обеспечивает эргономичный и безопасный доступ к камере. Внутри на клапане расположены два кармана для карт памяти.

Сумка изготовлена из прочной водоотталкивающей синтетической ткани, устойчива к разрывам и царапинам. Молнии с защитой от осадков. Имеет два способа переноски - наплечная сумка и поясная сумка.

Комплектуется дождевым чехлом и плечевым ремнем. Предусмотрено внешнее крепление для небольшого штатива типа Manfrotto Pixi или Pixi Evo.

Характеристики:

  • внешние размеры, см - 26,5х11х17
  • внутренние размеры, см - 22,5х10х16
  • цвет - черный
  • материал - синтетическая ткань
  • вес, кг - 0,25

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