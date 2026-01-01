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Manfrotto MA2-H-L сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster L
Manfrotto MA2-H-L сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster L
Manfrotto MA2-H-L сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster L
Manfrotto MA2-H-L сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster L
Manfrotto MA2-H-L сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster L
Manfrotto MA2-H-L сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster L
Manfrotto MA2-H-L сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster L
Manfrotto MA2-H-L сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster L
Manfrotto MA2-H-L сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster L

Manfrotto MA2-H-L сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster L

Manfrotto
Артикул: DAN-3603

Сумка-кобура для фотоаппарата Manfrotto MA2-H-L Advanced2 Holster L.

Сумка-кобура для зеркальной фотокамеры с установленным объективом 70-200. Внешние размеры - 33х13,5х19 см, внутренние размеры - 28х12,5х18 см.

Описание

Обратное открытие клапана обеспечивает эргономичный и безопасный доступ к камере. Внутри на клапане расположены два кармана для карт памяти.

Сумка изготовлена из прочной водоотталкивающей синтетической ткани, устойчива к разрывам и царапинам. Молнии с защитой от осадков. Имеет два способа переноски - наплечная сумка и поясная сумка.

Комплектуется дождевым чехлом и плечевым ремнем. Предусмотрено внешнее крепление для небольшого штатива типа Manfrotto Pixi или Pixi Evo.

Характеристики:

  • внешние размеры, см - 33х13,5х19
  • внутренние размеры, см - 28х12,5х18
  • цвет - черный
  • материал - синтетическая ткань
  • вес, кг - 0,25



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