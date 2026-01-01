Manfrotto MB MA-H-XSP сумка-кобура для фотоаппарата Advanced Holster XS Plus

Технические характеристики:
- материал – нейлон
- цвет – черный
- внешние размеры, см – 21,1x16,5x10,4
- внутренние размеры, см – 10,9x14,5x8,9
- вес, кг – 0,7
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MA-H-XSP сумка-кобура для фотоаппарата Advanced Holster XS Plus. Подойдет для размещения камеры с установленным объективом и еще одного небольшого объектива. Изготовлена из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Для переноски предусмотрена верхняя ручка, регулируемый плечевой ремень с нескользящей накладкой и крепление на ремень.
Технические характеристики:
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