images
Manfrotto MB MA-H-XSP сумка-кобура для фотоаппарата Advanced Holster XS Plus

Manfrotto MB MA-H-XSP сумка-кобура для фотоаппарата Advanced Holster XS Plus

Manfrotto
Артикул: OLE-1238

Manfrotto MA-H-XSP сумка-кобура для фотоаппарата Advanced Holster XS Plus. Подойдет для размещения камеры с установленным объективом и еще одного небольшого объектива. Изготовлена из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Для переноски предусмотрена верхняя ручка, регулируемый плечевой ремень с нескользящей накладкой и крепление на ремень. 

Описание

Технические характеристики:

  • материал – нейлон
  • цвет – черный
  • внешние размеры, см – 21,1x16,5x10,4
  • внутренние размеры, см – 10,9x14,5x8,9
  • вес, кг – 0,7

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

QZSD Q228 монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер. Обзор
QZSD Q228 монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер. Обзор
Ли Миллер: модная модель, военный фотокорреспондент, известный кулинар
Ли Миллер: модная модель, военный фотокорреспондент, известный кулинар
Дуглас Киркланд
Дуглас Киркланд
Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.