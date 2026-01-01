Manfrotto MB MA-H-XS сумка-кобура для фотоаппарата Advanced Holster XS

Fotokvant FLH-11 – винт-переходник 3/8 дюйма и 3/8 дюйма.
Предназначен для всех видов преспособлений с резьбовым отверстием 3/8" на 3/8". Аксессуар незаменим для стробистов.
Manfrotto MA-H-XS – небольшая удобная сумка-кобура Advanced Holster XS. Подойдет для размещения камеры с установленным объективом. Изготовлена из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Для удобства и быстрого доступа к камере есть обратное открытие клапана на молнии. Для переноски предусмотрена верхняя ручка, регулируемый плечевой ремень с нескользящей накладкой и крепление на ремень.
Технические характеристики:
