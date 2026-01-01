images
Manfrotto MB MA-H-XS сумка-кобура для фотоаппарата Advanced Holster XS

Manfrotto
Артикул: OLE-1237

Manfrotto MA-H-XS – небольшая удобная сумка-кобура Advanced Holster XS. Подойдет для размещения камеры с установленным объективом. Изготовлена из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Для удобства и быстрого доступа к камере есть обратное открытие клапана на молнии. Для переноски предусмотрена верхняя ручка, регулируемый плечевой ремень с нескользящей накладкой и крепление на ремень. 

Описание

Технические характеристики:

  • материал – нейлон
  • цвет – черный
  • внешние размеры, см – 14x16,5x10,4
  • внутренние размеры, см – 11,9x14,5x8,9
  • вес, кг – 0,7

С этим товаром покупают

Fotokvant FLH-11 винт-переходник 3/8 дюйма и 3/8 дюйма
Арт. NVF-6337
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant FLH-11 – винт-переходник 3/8 дюйма и 3/8 дюйма.

Предназначен для всех видов преспособлений с резьбовым отверстием 3/8" на 3/8". Аксессуар незаменим для стробистов. 

460 ₽
Видео

Foldable Soft Box for Portable Flash
Foldable Soft Box for Portable Flash
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
