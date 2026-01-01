Fotokvant Comman Elite AK47 XS сумка для фотоаппрата

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Comman Elite AK47 XS – сумка-кобура для любительской-полупрофессиональной камеры послужит надежной защитой от механических повреждений, грязи и пыли. Ее можно носить как за ручку, так и на плечевом ремне. На верхней поверхности сумки расположена застежка-молния, обеспечивающая быстрый доступ к фотоаппарату. Основное отделение для зеркальной камеры подходит для большинства моделей с пристегнутым телеобъективом. В дополнительные карманы и основной отсек могут быть добавлены 1-2 фильтра, чистящий карандаш и запасной аккумулятор. Размер, см – 18х15,2х28.
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