Fotokvant Comman Elite AK47 сумка для фотоаппарата

Артикул: NVF-8373

Fotokvant Comman Elite AK47 – сумка-кобура для любительской-полупрофессиональной камеры послужит надежной защитой от механических повреждений, грязи и пыли. Ее можно носить как за ручку, так и на плечевом ремне. На верхней поверхности сумки расположена застежка-молния, обеспечивающая быстрый доступ к фотоаппарату. Основное отделение для зеркальной камеры подходит для большинства моделей с пристегнутым телеобъективом. В дополнительные карманы и основной отсек могут быть добавлены 1-2 фильтра, чистящий карандаш и запасной аккумулятор. Размер, см – 19х153х29.