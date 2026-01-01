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Tenba (636-631) Tools BYOB 10 Camera Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-631) Tools BYOB 10 Camera Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-631) Tools BYOB 10 Camera Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-631) Tools BYOB 10 Camera Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-631) Tools BYOB 10 Camera Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-631) Tools BYOB 10 Camera Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-631) Tools BYOB 10 Camera Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-631) Tools BYOB 10 Camera Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-631) Tools BYOB 10 Camera Insert Blue вставка для фотооборудования

Tenba (636-631) Tools BYOB 10 Camera Insert Blue вставка для фотооборудования

Tenba
Артикул: MTG-3454

Tenba (636-631) Tools BYOB 10 Camera Insert Blue вставка для фотооборудования.  Основная функция вставок BYOB – предоставить возможность фотографам использовать свои любимые сумки и рюкзаки для транспортировки оборудования, при этом гарантируя надлежащую защиту и безопасность. Вставка Tenba Tools BYOB Camera Insert 10 выполнена в изысканном цвете океанской волны и предназначена для размещения зеркальной или беззеркальной камеры с установленным объективом 24-70, 2-4 объектива и аксессуаров.

Описание

Также предусмотрена возможность использовать вставку BYOB как самостоятельную сумку для транспортировки и хранения оборудования.  
Вставка комплектуется съемным плечевым ремнем. По бокам расположены прочные и жесткие D-образные кольца, они обеспечивают надежное и легкое крепление плечевого ремни. При необходимости можно использовать любой стандартный ремень для сумки. Также имеется удобная ручка для переноски в руке.
Вставка изготовлена из прочного атмосферостойкого материала - водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent).
Полиуретановое покрытие придает материалу водонепроницаемые свойства, повышает его износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах. Для усиления этих свойств ткань покрывают полиуретаном с двух сторон, увеличивая срок службы изделий.
Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные погодные условия дождь, снег и град.
Закрывается вставка на прочную японскую молнию YKK с двойным бегунком, который позволяет расстегивать и застегивать вставку в двух направлениях.
Верхнюю крышку вставки можно открыть и убрать в наружный карман, предоставляя удобный и быстрый доступ к оборудованию внутри рюкзака или сумки.
Интерьер вставки выполнен из темно-серого матового мягкого трикотажа, который предохранит оборудование от царапин и потертостей. Съемные делители позволяют настроить пространство точно под размер оборудования и обеспечивают дополнительную защиту.
Усиленные дно и стенки позволяют размещать тяжелое оборудования, без опасения что вставка будет изгибаться под его весом.
Большое количество внешних карманов позволят аккуратно разместить смартфон, документы, кабели, аккумуляторы и другие аксессуары. Эластичные сетчатые боковые карманы подойдут для бутылки с водой, настольного штатива и т.п.
На внутренней стороне крышки расположен карман с полупрозрачным окном на молнии для аккуратного размещения мелких аксессуаров – карт памяти, светофильтров, аккумуляторов и т.п.  

Характеристики:

  • Вес, кг 0,360
  • Внутренняя высота, см 19
  • Внутренняя глубина, см 10
  • Внутренняя длина, см 25
  • Внешняя высота, см 20
  • Внешняя глубина, см 11
  • Внешняя длина, см 27
  • Цвет Синий
  • Материал Полиэстер 300D с PU покрытием и пропиткой DWR
  • Соответствует стандарту ручной клади Да
  • Влагостойкая ткань Да
  • Защитные модульные делители Да
  • Коллекция Tools

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