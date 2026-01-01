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Tenba (636-623) Tools BYOB 9 DSLR Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-623) Tools BYOB 9 DSLR Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-623) Tools BYOB 9 DSLR Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-623) Tools BYOB 9 DSLR Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-623) Tools BYOB 9 DSLR Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-623) Tools BYOB 9 DSLR Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-623) Tools BYOB 9 DSLR Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-623) Tools BYOB 9 DSLR Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования

Tenba (636-623) Tools BYOB 9 DSLR Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования

Tenba
Артикул: MTG-3463

Tenba (636-623) Tools BYOB 9 DSLR Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования. Основная функция вставок BYOB Backpack – предоставить возможность фотографам использовать свои любимые рюкзаки или высокие сумки для транспортировки оборудования, при этом гарантируя надлежащую защиту и безопасность. Вставка Tenba Tools BYOB 9 DSLR Backpack Insert выполнена в изысканном цвете океанской волны и предназначена для размещения зеркальной или беззеркальной камеры, 2-4 объективами (установленным 24-70 мм) и аксессуарами. 

Описание

Также предусмотрена возможность использовать вставку BYOB Backpack как самостоятельную сумку для транспортировки и хранения оборудования.
Вставка изготовлена из прочного атмосферостойкого материала - водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent).
Полиуретановое покрытие придает материалу водонепроницаемые свойства, повышает его износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах. Для усиления этих свойств ткань покрывают полиуретаном с двух сторон, увеличивая срок службы изделий.
Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные погодные условия дождь, снег и град.
Закрывается вставка на прочную японскую молнию YKK с двойным бегунком, который позволяет расстегивать и застегивать вставку в двух направлениях.
В верхней части расположена удобная ручка для переноски.
Предлагается два варианта доступа к оборудованию: Вы можете полностью открыть вставку или только её верхнюю часть.
Полное открытие предназначено для удобного размещения оборудования или смены объективов на камере.
Второй вариант доступа рекомендуется использовать, когда вставка находится в рюкзаке и вам нужно быстро достать камеру с установленным объективом. Конструкция верхней части вставки обеспечивает широкий и удобный доступ к камере.
Интерьер вставки выполнен из темно-серого матового мягкого трикотажа, который предохранит оборудование от царапин и потертостей. Съемные делители позволяют настроить пространство точно под размер оборудования и обеспечивают дополнительную защиту. Предусмотрена прочная нейлоновая стропа на липучке для фиксации объектива, установленного на камере.
Наружные эластичные сетчатые боковые карманы подойдут для бутылки с водой, настольного штатива, бумажника и т.п.
На внутренней стороне крышки расположен карман с полупрозрачным окном на молнии для аккуратного размещения мелких аксессуаров – карт памяти, светофильтров, кабелей, аккумуляторов и т.п.  

Характеристики:

  • Вес, кг 0,300
  • Внутренняя высота, см 22
  • Внутренняя глубина, см 11
  • Внутренняя длина, см 22
  • Внешняя высота, см 23
  • Внешняя глубина, см 13
  • Внешняя длина, см 23
  • Цвет Синий
  • Материал Полиэстер 300D с PU покрытием и пропиткой DWR
  • Соответствует стандарту ручной клади Да
  • Влагостойкая ткань Да
  • Защитные модульные делители Да
  • Коллекция Tools

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