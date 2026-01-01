Tenba (636-622) Tools BYOB 9 DSLR Backpack Insert Black вставка для фотооборудования

Описание

Также предусмотрена возможность использовать вставку BYOB Backpack как самостоятельную сумку для транспортировки и хранения оборудования.

Вставка изготовлена из прочного атмосферостойкого материала - водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent).

Полиуретановое покрытие придает материалу водонепроницаемые свойства, повышает его износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах. Для усиления этих свойств ткань покрывают полиуретаном с двух сторон, увеличивая срок службы изделий.

Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные погодные условия дождь, снег и град.

Закрывается вставка на прочную японскую молнию YKK с двойным бегунком, который позволяет расстегивать и застегивать вставку в двух направлениях.

В верхней части расположена удобная ручка для переноски.

Предлагается два варианта доступа к оборудованию: Вы можете полностью открыть вставку или только её верхнюю часть.

Полное открытие предназначено для удобного размещения оборудования или смены объективов на камере.

Второй вариант доступа рекомендуется использовать, когда вставка находится в рюкзаке и вам нужно быстро достать камеру с установленным объективом. Конструкция верхней части вставки обеспечивает широкий и удобный доступ к камере.

Интерьер вставки выполнен из темно-серого матового мягкого трикотажа, который предохранит оборудование от царапин и потертостей. Съемные делители позволяют настроить пространство точно под размер оборудования и обеспечивают дополнительную защиту. Предусмотрена прочная нейлоновая стропа на липучке для фиксации объектива, установленного на камере.

Наружные эластичные сетчатые боковые карманы подойдут для бутылки с водой, настольного штатива, бумажника и т.п.

На внутренней стороне крышки расположен карман с полупрозрачным окном на молнии для аккуратного размещения мелких аксессуаров – карт памяти, светофильтров, кабелей, аккумуляторов и т.п.

Характеристики: