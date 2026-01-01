Peak Design (BP-BL-1) Field Pouch Charcoal чехол

Чехол является удобным акссесуаром который поможет упорядочить и безопасно перевезти всевозможные фотомелочи в дорожной сумке, рюкзаке или чемодане.
Внутреннее пространство вкладыша разделено на несколько отсеков. Также предусмотрены возможность несколько расширить внутреннее пространство за счет закрывающего клапана.
Способ ношения как вкладыш в сумке или рюкзаке Peak Design (или сторонних производителей), на поясном ремне или на ремне Peak Design через плечо (ремень приобретается отдельно).
Характеристики:
- материал - нейлон
- внешний размер - 26x20x13 см
- вес - 156 г
- цвет - угольно-черный