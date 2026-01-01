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Peak Design (BP-BL-1) Field Pouch Charcoal чехол
Peak Design (BP-BL-1) Field Pouch Charcoal чехол
Peak Design (BP-BL-1) Field Pouch Charcoal чехол
Peak Design (BP-BL-1) Field Pouch Charcoal чехол
Peak Design (BP-BL-1) Field Pouch Charcoal чехол

Peak Design (BP-BL-1) Field Pouch Charcoal чехол

Peak Design
Артикул: DAN-6439

Чехол Peak Design (BP-BL-1) Field Pouch Charcoal.

Чехол для перевозки всевозможных фото и видео мелочей. Размер - 26x20x13 см. Вес - 156 г. Изготовлена из нейлонового полотна 500D. Цвет - угольно-черный.

Описание

Чехол является удобным акссесуаром который поможет упорядочить и безопасно перевезти всевозможные фотомелочи в дорожной сумке, рюкзаке или чемодане.

Внутреннее пространство вкладыша разделено на несколько отсеков. Также предусмотрены возможность несколько расширить внутреннее пространство за счет закрывающего клапана.

Способ ношения как вкладыш в сумке или рюкзаке Peak Design (или сторонних производителей), на поясном ремне или на ремне Peak Design через плечо (ремень приобретается отдельно).

Характеристики:

  • материал - нейлон
  • внешний размер - 26x20x13 см
  • вес - 156 г
  • цвет - угольно-черный

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