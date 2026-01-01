images
Peak Design (BB-30-D-1) Everyday Flexfold Divider разделитель для 30L

Peak Design (BB-30-D-1) Everyday Flexfold Divider разделитель для 30L

Peak Design
Артикул: DAN-6384

Разделитель Peak Design Everyday Flexfold Divider для рюкзака 30 л.

Съемный разделитель внутреннего пространства для рюкзака Peak Design объемом 30 литров. Мягкий разделитель позволяет настраивать внутреннее пространство сумки или рюкзака наиболее оптимальным для использования образом. Размер - 27х25х1 см.

Описание

Peak Design (BB-30-D-1) Everyday Flexfold Divider разделитель для 30L

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Доставка

  • Доставка курьерскими службами
  • Доставка Почтой России
  • Доставка транспортными компаниями
  • Самовывоз

Видео

Брассаи
Брассаи
Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Просто о том, что такое ГРИП и от чего она зависит
Просто о том, что такое ГРИП и от чего она зависит
Как корректно вписывать фотографии в видеоряд
Как корректно вписывать фотографии в видеоряд
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Nanlite

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.