Peak Design (BB-30-D-1) Everyday Flexfold Divider разделитель для 30L

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Разделитель Peak Design Everyday Flexfold Divider для рюкзака 30 л.
Съемный разделитель внутреннего пространства для рюкзака Peak Design объемом 30 литров. Мягкий разделитель позволяет настраивать внутреннее пространство сумки или рюкзака наиболее оптимальным для использования образом. Размер - 27х25х1 см.
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