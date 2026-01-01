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Peak Design (BCC-D-M-G-1) Camera Cube Divider Medium Grey разделитель
Peak Design (BCC-D-M-G-1) Camera Cube Divider Medium Grey разделитель

Peak Design (BCC-D-M-G-1) Camera Cube Divider Medium Grey разделитель

Peak Design
Артикул: DAN-6450

Разделитель Peak Design (BCC-D-M-G-1) Camera Cube Divider Medium Grey.

Запасной или дополнительный дивайдер (разделитель внутреннего пространства) для сумок и рюкзаков Peak Design. Выпускается в трех размерах: сверхмалый, малый и средний. Размер - Medium (средний) 34 х 16 х 1 см.

Описание

Peak Design (BCC-D-M-G-1) Camera Cube Divider Medium Grey разделитель

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