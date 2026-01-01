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Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW black сумка для вспышки для разгрузки
Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW black сумка для вспышки для разгрузки
Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW black сумка для вспышки для разгрузки

Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW black сумка для вспышки для разгрузки

Lowepro
Артикул: NVF-6163

Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW black – чехол для вспышки имеет оригенальную конструкцию. Аксессуар, помещаемый вовнутрь, становится «подпружиненным», что облегчает его извлечение, а откидная створка и наклонная форма сумочки делает доступ к ее внутренней части быстрым и удобным.

Описание

Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW – компактная сумка для вспышки и аксессуаров

Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW Black (артикул NVF-6163) — это профессиональный чехол для крепления на пояс, предназначенный для вспышки, радиоприёмников, микрофонов или других компактных устройств. Оригинальная «пружинящая» конструкция позволяет оборудованию слегка выдвигаться вверх при открытии, что облегчает извлечение одной рукой.

Сумка входит в профессиональную серией Lowepro S&F (Street & Field), которая славится своей модульностью и надёжностью. Благодаря наклонной форме и откидной створке доступ к содержимому быстрый и удобный — идеально для репортажной и свадебной съёмки, где каждая секунда на счету.

Ключевые особенности

  • Пружинящая конструкция: внутренняя подпружиненная платформа автоматически поднимает оборудование при открытии крышки — не нужно рыться рукой глубоко в сумке.
  • Быстрый доступ: наклонная форма и откидная створка на молнии с большим замком позволяют за секунду достать вспышку или перемотать батареи.
  • Защита от непогоды AW Cover™: специальный материал с водоотталкивающей пропиткой защищает содержимое от дождя и снега (All Weather).
  • Крепление SlipLock™: сумка легко крепится на любой совместимый пояс Lowepro, а также на рюкзаки и разгрузочные жилеты системы S&F.
  • Съёмный плечевой ремень: позволяет носить сумку отдельно через плечо, без использования пояса.
  • Дополнительный кармашек внутри: удобно для батареек, карт памяти, синхронизаторов или переходников.

Технические характеристики

  • Внутренние размеры: 7,3 × 5,2 × 22 см
  • Внешние размеры: 11,3 × 9 × 22 см
  • Вес: 0,3 кг
  • Цвет: чёрный
  • Материал: водоотталкивающий полиэстер, усиленное дно
  • Крепление: SlipLock (совместимо с поясами Lowepro S&F)

Для каких устройств подходит

  • Внешние вспышки: Canon Speedlite (серии 430, 580, 600), Nikon SB, Godox V860, Yongnuo и другие стандартные TTL-вспышки.
  • Радиосинхронизаторы и приёмники: PocketWizard, Godox X, Yongnuo RF, Cactus.
  • Компактные микрофонные системы: Rode Wireless GO II, DJI Mic, передатчики Sony и Sennheiser.
  • Портативные рекордеры: Zoom H1n, Tascam DR-05.
  • Сменные батарейные блоки и аксессуары: пауэрбанки, кабели, пульты дистанционного управления.

Способы ношения и использования

  • На поясе разгрузочной системы: закрепите сумку на пояс Lowepro S&F (например, Belt 4 или 6) и носите вспышку под рукой, не занимая карманы одежды.
  • На рюкзаке или плечевой сумке: благодаря SlipLock можно пристегнуть чехол к любому совместимому рюкзаку Lowepro с петлями S&F.
  • Отдельно через плечо: пристегните съёмный ремень (входит в комплект) и носите сумку как самостоятельный аксессуар.
  • В основном рюкзаке: сумка достаточно мягкая, чтобы положить её внутрь большого рюкзака как дополнительную органайзер-вставку.

Преимущества перед обычными чехлами для вспышек

  • Скорость доступа: обычный мягкий чехол нужно полностью расстёгивать и вытряхивать вспышку. Здесь — открыл, оборудование само приподнялось, взял.
  • Защита во время дождя: материал AW Cover не промокает, в отличие от нейлоновых чехлов без пропитки.
  • Надёжная фиксация: сумка не болтается на поясе благодаря плотной конструкции и креплению SlipLock.
  • Дополнительный карман: держите батареи и синхронизатор в одном месте.

Рекомендации по эксплуатации

  • Перед использованием в сильный дождь убедитесь, что крышка сумки плотно застёгнута — это активирует водоотталкивающие свойства материала.
  • Не перегружайте сумку: максимальный вес оборудования не должен превышать прочность крепления SlipLock (обычно до 1,5–2 кг).
  • Периодически чистите сумку мягкой влажной тканью, не используйте агрессивные растворители.

Совместимость с системой Lowepro S&F

Quick Flex Pouch 55 AW полностью совместима со всеми компонентами серии Street & Field: поясами (Belt 4, Belt 6), плечевыми ремнями (S&F Harness), разгрузочными жилетами и большинством рюкзаков Lowepro (Pro Trekker, Powder, Photo Sport). Если у вас уже есть система S&F, эта сумка просто пристёгивается к имеющимся петлям.

Комплектация

  • Сумка Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW
  • Съёмный плечевой ремень с карабинами

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