Kupo CXST01 SHOULDER STRAP ремень для стоек 070AC и 080AC

Характеристики:
- Совместимые стойки: 070AC, 080AC, 090, 121
- Максимальная длина 130 см
- Минимальная длина 74 см
- Материал - нейлон
- Цвет - черный
- Вес 180 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo CXST01 SHOULDER STRAP - ремень для комплектов стоек 070AC и 080AC.
Ремень с двумя зажимами, который можно прикрепить к пластиковым фиксирующим петлям для переноски комплекта стоек на плече.
Внимание! Ремень не входит в базовый комплект стоек 070AC и 080AC.
Характеристики:
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