Kupo CXST01 SHOULDER STRAP ремень для стоек 070AC и 080AC

Артикул: NVF-9473

Kupo CXST01 SHOULDER STRAP - ремень для комплектов стоек 070AC и 080AC.

Ремень с двумя зажимами, который можно прикрепить к пластиковым фиксирующим петлям для переноски комплекта стоек на плече.

Внимание! Ремень не входит в базовый комплект стоек 070AC и 080AC.