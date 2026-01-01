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Kupo CXST01 SHOULDER STRAP ремень для стоек 070AC и 080AC

Kupo CXST01 SHOULDER STRAP ремень для стоек 070AC и 080AC

Kupo
Артикул: NVF-9473

Kupo CXST01 SHOULDER STRAP - ремень для комплектов стоек 070AC и 080AC.

Ремень с двумя зажимами, который можно прикрепить к пластиковым фиксирующим петлям для переноски комплекта стоек на плече.

Внимание! Ремень не входит в базовый комплект стоек 070AC и 080AC.

Описание

Характеристики:

  • Совместимые стойки: 070AC, 080AC, 090, 121
  • Максимальная длина 130 см
  • Минимальная длина 74 см
  • Материал - нейлон
  • Цвет - черный
  • Вес 180 г

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