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Manfrotto PL-CRC-17 Pro Light Video CRC-17 дождевой чехол
Manfrotto PL-CRC-17 Pro Light Video CRC-17 дождевой чехол

Manfrotto PL-CRC-17 Pro Light Video CRC-17 дождевой чехол

Manfrotto
Артикул: NVF-9729

Manfrotto PL-CRC-17 Pro Light Video CRC-17 - защитный чехол от дождя, снега и пыли для видеокамер.

Чехол подойдет для видеокамер моделей Sony Handycam или других видеокамер размером с ладонь.

Изготовлен из водонепроницаемого материала, прозрачная часть чехла из термопластичного полиуретана (ТПУ). Термопластичный полиуретан обладает высокой прозрачностью, прочностью, эластичностью, устойчив к продольному изгибанию и перепадам температур. Использование ТПУ значительно увеличивает долговечность и повышает качество изделия.  

Вес - 81,6 грамм.

Описание

Manfrotto PL-CRC-17 Pro Light Video CRC-17 дождевой чехол

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80 ₽
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