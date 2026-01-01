Manfrotto PL-CRC-17 Pro Light Video CRC-17 дождевой чехол

Артикул: NVF-9729

Manfrotto PL-CRC-17 Pro Light Video CRC-17 - защитный чехол от дождя, снега и пыли для видеокамер.

Чехол подойдет для видеокамер моделей Sony Handycam или других видеокамер размером с ладонь.

Изготовлен из водонепроницаемого материала, прозрачная часть чехла из термопластичного полиуретана (ТПУ). Термопластичный полиуретан обладает высокой прозрачностью, прочностью, эластичностью, устойчив к продольному изгибанию и перепадам температур. Использование ТПУ значительно увеличивает долговечность и повышает качество изделия.

Вес - 81,6 грамм.