Lowepro S&F Lens Case 11х11 см сумка для объектива для разгрузки

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Малая Семеновская 3с6
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Малая Семеновская 3с6
Lowepro S&F Lens Case 11х11 см - чехол предназначенный для переноски объективов.
Чехол для широкоугольного зум-объектива, аналогичного 17-35 мм f/2.8. Благодаря конструкции из цельного пенопласта прекрасно гасит любые удары, защищая объектив от механических повреждений, а система OverLap Zipper ™ защищает объектив от пыли, песка и влаги.
На чехле предусмотрена петля SlipLock ™, благодаря чему его можно носить на поясе, разгрузке или прикрепить к другой сумке Lowepro.
Размер - 11х11х11 см. Вес - 0,1 кг.
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