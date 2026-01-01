JJC MCHSDMSD6GR кейс для карт памяти SD и microSD

Описание

Футляр изготовлен из прочного ABS-пластика, очень тонкий, легкий и компактный (размером с кредитную карточку). Кроме того, футляр оснащен отверстием для крепления к связке ключей и его можно носить как брелок.

Отсек надежно держит карту памяти во время хранения и позволяет быстро извлечь ее одним пальцем. Рисунок на тыльной стороне футляра помогает установить карту памяти правильной стороной. Также, на тыльной стороне футляра, имеется специальное место для пометок к каждой карте, если они предназначены для разных устройств.