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Fotokvant BCR-02 защитный чехол для зеркальной камеры от дождя
Fotokvant BCR-02 защитный чехол для зеркальной камеры от дождя
Fotokvant BCR-02 защитный чехол для зеркальной камеры от дождя
Fotokvant BCR-02 защитный чехол для зеркальной камеры от дождя

Fotokvant BCR-02 защитный чехол для зеркальной камеры от дождя

Fotokvant
Артикул: DAN-3239

Защитный чехол для зеркальной камеры от дождя Fotokvant BCR-02.

Защитный чехол от дождя, снега и пыли для зеркальной фотокамеры. Чехол подойдет для средних и больших зеркальных камер. Размер (плоский, без камеры) - 48x35 см, прозрачная область длиной 21 см, рукав объектива - 21 см. Цвет - черный. Вес - 0,7 кг.

Описание

Чехол изготовлен из материала тафта и имеет прозрачную часть. Благодаря прозрачному окну защитная накидка обеспечивает водонепроницаемость без ущерба видимости. Манжеты снабжены затяжками.

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более 10 шт

Fotokvant TM-01 Black – мини-штатив на гибких ножках для смартфона/ Легкий штатив с универсальным держателем для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой для крепления - 18 см. Вес - 67 гр. Максимальная нагрузка - 300 гр. Цвет - черный.


220 ₽
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