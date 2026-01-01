Уровень трехосевой Fotokvant 555ES под стандартный башмак.
Пузырьковый уровень поможет точно выставить камеру в трех плоскостях.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Балаклава Filmmakers wear Fleece hood, цвет молочный, размер L.
Флисовая однослойная балаклава убережет фотографа от холода во время съемки в экстремальных зимних условиях. Изготовлена из качественного материала и имеет затяжки для удобной и комфортной посадки. Доступна в четырех цветах и двух размерах. Цвет - молочный, размер - L.
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Уровень трехосевой Fotokvant 555ES под стандартный башмак.
Пузырьковый уровень поможет точно выставить камеру в трех плоскостях.
Manfrotto ADAPTER SMALL 1/4" TO 3/8" - Переходник-адаптер малый с 1/4 на 3/8 дюйма (088LBP).
Быcтросъемная площадка Fotokvant PQR-02 для панорамирования.
Быcтросъемная площадка с функцией панорамирования. Будучи установленной на штатив, дает возможность плавно проворачивать камеру и фиксировать в нужном положении винтами. Изготовлена из металла и имеет защитную накладку из пробковой крошки. Диаметр - 55 мм.