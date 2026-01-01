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-67 %
Filmmakers wear Fleece hood цвет молочный, размер L
Filmmakers wear Fleece hood цвет молочный, размер L
Filmmakers wear Fleece hood цвет молочный, размер L
Filmmakers wear Fleece hood цвет молочный, размер L
Filmmakers wear Fleece hood цвет молочный, размер L
Filmmakers wear Fleece hood цвет молочный, размер L
Filmmakers wear Fleece hood цвет молочный, размер L

Filmmakers wear Fleece hood цвет молочный, размер L

Filmmakers wear
Артикул: DAN-2796

Балаклава Filmmakers wear Fleece hood, цвет молочный, размер L.

Флисовая однослойная балаклава убережет фотографа от холода во время съемки в экстремальных зимних условиях. Изготовлена из качественного материала и имеет затяжки для удобной и комфортной посадки. Доступна в четырех цветах и двух размерах. Цвет - молочный, размер - L.

Описание

Filmmakers wear Fleece hood цвет молочный, размер L

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