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Filmmakers wear Fleece hood балаклава цвет черный, размер М
Filmmakers wear Fleece hood балаклава цвет черный, размер М
Filmmakers wear Fleece hood балаклава цвет черный, размер М
Filmmakers wear Fleece hood балаклава цвет черный, размер М
Filmmakers wear Fleece hood балаклава цвет черный, размер М
Filmmakers wear Fleece hood балаклава цвет черный, размер М
Filmmakers wear Fleece hood балаклава цвет черный, размер М

Filmmakers wear Fleece hood балаклава цвет черный, размер М

Filmmakers wear
Артикул: DAN-2800

Балаклава Filmmakers wear Fleece hood, цвет черный, размер М.

Флисовая однослойная балаклава убережет фотографа от холода во время съемки в экстремальных зимних условиях. Изготовлена из качественного материала и имеет затяжки для удобной и комфортной посадки. Доступна в четырех цветах и двух размерах. Цвет - черный, размер - М.

Filmmakers wear Fleece hood балаклава цвет , размер М

Описание

Filmmakers wear Fleece hood балаклава цвет черный, размер М

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