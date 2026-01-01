SeaFrogs Z7 WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Nikon Z7

Особенности :
- Подключение внешних вспышек через оптоволоконный кабель.
- Контроль зума или ручной фокусировки.
- Имеет датчик протечки со звуковым и световым сигналом. На боксе также установлен оптический видоискатель.
- Удобная кнопка спуска затвора типа "курок".
- Вакуумный порт для проверки бокса на герметичность.
- Надежность бокса обеспечивают три металлических замка с предохранителями и два о-ринга на крышке и корпусе бокса.
- Также бокс имеет крепление типа "холодный" башмак и снизу два штативных гнезда.
Характеристики:
- Наличие датчика протекания: есть
- Порт для вспышек: есть, оптоволоконный и элекстрический разъем
- Возможность смены портов: да, байонет Type 1
- Максимальная глубина погружения (м): 40
- Материал корпуса: Поликарбонат, алюминиевый сплав, оптический акрил
- Вес (грамм): 2303
- Размеры (мм): 206x277x191
Возможна доставка на заказ от 20 дней.