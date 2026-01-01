Артикул: MTG-2969

SeaFrogs Z7 WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Nikon Z7. Подводный бокс для Nikon Z6/Z7 сделан из прочного поликарбоната.

Байонет под сменные порты для объективов Type-1, в комплекте поставляется с портом под объективы: AF-S 16-35mm f/4 G ED; SP 24-70mm f/2/8. Глубина погружения 40 метров.