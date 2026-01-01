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SeaFrogs Z6 II/Z7 II WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Nikon Z6 II/Z7 II
SeaFrogs Z6 II/Z7 II WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Nikon Z6 II/Z7 II
SeaFrogs Z6 II/Z7 II WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Nikon Z6 II/Z7 II
SeaFrogs Z6 II/Z7 II WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Nikon Z6 II/Z7 II
SeaFrogs Z6 II/Z7 II WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Nikon Z6 II/Z7 II
SeaFrogs Z6 II/Z7 II WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Nikon Z6 II/Z7 II
SeaFrogs Z6 II/Z7 II WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Nikon Z6 II/Z7 II
SeaFrogs Z6 II/Z7 II WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Nikon Z6 II/Z7 II
SeaFrogs Z6 II/Z7 II WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Nikon Z6 II/Z7 II
SeaFrogs Z6 II/Z7 II WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Nikon Z6 II/Z7 II
SeaFrogs Z6 II/Z7 II WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Nikon Z6 II/Z7 II

SeaFrogs Z6 II/Z7 II WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Nikon Z6 II/Z7 II

SeaFrogs
Артикул: MTG-2968

SeaFrogs Z6 II/Z7 II WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Nikon Z6 II/Z7 II. Подводный бокс для Z6 II/ Z7 II сделан из прочного поликарбоната. Байонет под сменные порты для объективов Type-1, в комплекте поставляется с портом под объективы: AF-S 16-35mm f/4 G ED; SP 24-70mm f/2/8. Глубина погружения 40 метров.

Описание

Особенности :

  • Подключение внешних вспышек через оптоволоконный кабель.
  • Контроль зума или ручной фокусировки.
  • Имеет датчик протечки со звуковым и световым сигналом. На боксе также установлен оптический видоискатель.
  • Удобная кнопка спуска затвора типа "курок".
  • Вакуумный порт для проверки бокса на герметичность.
  • Надежность бокса обеспечивают три металлических замка с предохранителями и два о-ринга на крышке и корпусе бокса.
  • Также бокс имеет крепление типа "холодный" башмак и снизу два штативных гнезда.
  • Вес (кг) 3.1, размеры (ВxШxГ) (см) 23 x 25 x 4


    Возможна доставка на заказ от 20 дней.

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