Артикул: MTG-2968

SeaFrogs Z6 II/Z7 II WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Nikon Z6 II/Z7 II. Подводный бокс для Z6 II/ Z7 II сделан из прочного поликарбоната. Байонет под сменные порты для объективов Type-1, в комплекте поставляется с портом под объективы: AF-S 16-35mm f/4 G ED; SP 24-70mm f/2/8. Глубина погружения 40 метров.