SeaFrogs Z6 II/Z7 II WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Nikon Z6 II/Z7 II

Особенности :
- Подключение внешних вспышек через оптоволоконный кабель.
- Контроль зума или ручной фокусировки.
- Имеет датчик протечки со звуковым и световым сигналом. На боксе также установлен оптический видоискатель.
- Удобная кнопка спуска затвора типа "курок".
- Вакуумный порт для проверки бокса на герметичность.
- Надежность бокса обеспечивают три металлических замка с предохранителями и два о-ринга на крышке и корпусе бокса.
- Также бокс имеет крепление типа "холодный" башмак и снизу два штативных гнезда.
- Вес (кг) 3.1, размеры (ВxШxГ) (см) 23 x 25 x 4
Возможна доставка на заказ от 20 дней.