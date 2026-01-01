SeaFrogs iPhone 12 Pro MAX black подводный бокс для Apple iPhone 12 Pro MAX

Особенности:
- Встроенный красный светофильтр, позволяет получать красочные изображения подводного мира в морской воде.
- Имеет порт для вакуумной сичтемы проверки бокса на герметичность.
- Новый прочный замок, поворотом которого открывается бокс.
- Компактный и удобный для любителей снорклинга и дайвинга.
- Три штативных гнезда снизу бокса, а также крепление типа "холодный" башмак, позволяет крепить рукоятки и армов для подводных фонарей.
- Опционально может крепиться широкоугольная насадка с резьбой М67.
- Также бокс может использоваться, как защитный чехол для вашего смартфона.
- Вес (грамм): 850
- Размеры (мм): 217 x 79 x 126
Возможна доставка на заказ от 20 дней.