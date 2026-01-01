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SeaFrogs iPhone 12 Pro MAX black подводный бокс для Apple iPhone 12 Pro MAX
SeaFrogs iPhone 12 Pro MAX black подводный бокс для Apple iPhone 12 Pro MAX
SeaFrogs iPhone 12 Pro MAX black подводный бокс для Apple iPhone 12 Pro MAX
SeaFrogs iPhone 12 Pro MAX black подводный бокс для Apple iPhone 12 Pro MAX
SeaFrogs iPhone 12 Pro MAX black подводный бокс для Apple iPhone 12 Pro MAX

SeaFrogs iPhone 12 Pro MAX black подводный бокс для Apple iPhone 12 Pro MAX

SeaFrogs
Артикул: MTG-3039

SeaFrogs iPhone 12 Pro MAX black подводный бокс для Apple iPhone 12 Pro MAX. Подводный бокс для Apple iPhone 12 Pro MAX сделан из прочного поликарбоната, управление механическое. Глубина погружения 40 метров.

Описание

Особенности:

  • Встроенный красный светофильтр, позволяет получать красочные изображения подводного мира в морской воде.
  • Имеет порт для вакуумной сичтемы проверки бокса на герметичность.
  • Новый прочный замок, поворотом которого открывается бокс.
  • Компактный и удобный для любителей снорклинга и дайвинга.
  • Три штативных гнезда снизу бокса, а также крепление типа "холодный" башмак, позволяет крепить рукоятки и армов для подводных фонарей.
  • Опционально может крепиться широкоугольная насадка с резьбой М67.
  • Также бокс может использоваться, как защитный чехол для вашего смартфона.
  • Вес (грамм): 850
  • Размеры (мм): 217 x 79 x 126


Возможна доставка на заказ от 20 дней.

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