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SeaFrogs FX3 + WDP155/106 T1 подводный бокс для Sony FX3 с портом под обьектив 16-35GM
SeaFrogs FX3 + WDP155/106 T1 подводный бокс для Sony FX3 с портом под обьектив 16-35GM
SeaFrogs FX3 + WDP155/106 T1 подводный бокс для Sony FX3 с портом под обьектив 16-35GM

SeaFrogs FX3 + WDP155/106 T1 подводный бокс для Sony FX3 с портом под обьектив 16-35GM

SeaFrogs
Артикул: MTG-3038

SeaFrogs FX3 + WDP155/106 T1 подводный бокс для Sony FX3 с портом под объектив 16-35GM. Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменными портами для камеры Sony FX3 в комплекте с портом для объективов Sony 16-35/2.8 GM (Зум кольцо в комплекте), Sony 24-70/2,8 GM (Зум кольцо не в комплекте). 

Описание

Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими прочность бокса, глубина погружения 40 метров. Оптический порт позволяет подключать внешние вспышки. Бокс полностью поддерживает все функции фотокамеры, включая и работу с внешними подводными вспышками через электронный порт. Возможность изменения фокусного расстояния объектива.
Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.


Особенности:

  • встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом
  • вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
  • оптический видоискатель
  • двусторонний стальной замок для крышки бокса
  • оптическое мульти покрытие для стандартного порта
  • два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
  • крепление типа "холодный башмак"
  • Вес 1873 гр


Возможна доставка на заказ от 20 дней.

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14 000 ₽
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