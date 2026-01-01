SeaFrogs FX3 + FLP 100 T1 подводный бокс для Sony FX3 с портом под обьектив 16-35GM

Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими прочность бокса, глубина погружения 40 метров. Оптический порт позволяет подключать внешние вспышки. Бокс полностью поддерживает все функции фотокамеры, включая и работу с внешними подводными вспышками через электронный порт.
Возможность изменения фокусного расстояния объектива.
Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Особенности:
- встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом
- вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
- оптический видоискатель
- двусторонний стальной замок для крышки бокса
- оптическое мульти покрытие для стандартного порта
- два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
- крепление типа "холодный башмак"
Возможна доставка на заказ от 20 дней.