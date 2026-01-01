SeaFrogs FX3 + FLP 100 T1 подводный бокс для Sony FX3 с портом под обьектив 16-35GM

Описание

Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими прочность бокса, глубина погружения 40 метров. Оптический порт позволяет подключать внешние вспышки. Бокс полностью поддерживает все функции фотокамеры, включая и работу с внешними подводными вспышками через электронный порт.

Возможность изменения фокусного расстояния объектива.

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.

Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.



Особенности:

встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом



вакуумный порт для проверки бокса на герметичность



оптический видоискатель



двусторонний стальной замок для крышки бокса



оптическое мульти покрытие для стандартного порта



два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток



крепление типа "холодный башмак"





Возможна доставка на заказ от 20 дней.