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SeaFrogs EOS R5 WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Canon EOS R5
SeaFrogs EOS R5 WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Canon EOS R5
SeaFrogs EOS R5 WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Canon EOS R5
SeaFrogs EOS R5 WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Canon EOS R5
SeaFrogs EOS R5 WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Canon EOS R5

SeaFrogs EOS R5 WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Canon EOS R5

SeaFrogs
Артикул: MTG-2909

SeaFrogs EOS R5 WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Canon EOS R5. Подводный бокс для Canon EOS R5 сделан из прочного поликарбоната. Глубина погружения 40 метров. Подключение внешних вспышек через оптоволоконный кабель. Контроль зума или ручной фокусировки. Имеет датчик протечки со звуковым и световым сигналом. На боксе также установлен оптический видоискатель. Удобная кнопка спуска затвора типа "курок".

Описание

Вакуумный порт для проверки бокса на герметичность.
Надежность бокса обеспечивают два металлических замка с предохранителями и два о-ринга на крышке и корпусе бокса. 
Также бокс имеет крепление типа "холодный" башмак и снизу два штативных гнезда.

Байонет под сменные порты для объективов Type-1, в комплекте поставляется с широкоугольным портом под объективы:
- EF 16-35mm f/2.8 L II IS USM;
- EF 16-35mm f/4 L IS USM;
- EF 24-105mm f/4 L IS USM;
- EF 100mm f/2.8 L IS USM;
- RF 15-35mm f/2.8 L IS USM.

Возможна доставка на заказ от 20 дней.

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