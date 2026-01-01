SeaFrogs EOS R5 WDP155/106 Type-1 подводный бокс для Canon EOS R5

Описание

Вакуумный порт для проверки бокса на герметичность.

Надежность бокса обеспечивают два металлических замка с предохранителями и два о-ринга на крышке и корпусе бокса.

Также бокс имеет крепление типа "холодный" башмак и снизу два штативных гнезда.



Байонет под сменные порты для объективов Type-1, в комплекте поставляется с широкоугольным портом под объективы:

- EF 16-35mm f/2.8 L II IS USM;

- EF 16-35mm f/4 L IS USM;

- EF 24-105mm f/4 L IS USM;

- EF 100mm f/2.8 L IS USM;

- RF 15-35mm f/2.8 L IS USM.

Возможна доставка на заказ от 20 дней.