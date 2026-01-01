SeaFrogs EOS R3 подводный бокс с портом FLP для Canon EOS R3+ EF 24-105

Описание

Вакуумный порт для проверки бокса на герметичность.

Надежность бокса обеспечивают четыре металлических замка с предохранителями и два о-ринга на крышке и корпусе бокса.

Крепление камеры в боксе жесткое на съемной платформе.

Имеет вакуумный порт для проверки на герметичность.

Также бокс имеет крепление типа "холодный" башмак и снизу два штативных гнезда.



Байонет под сменные порты для объективов Type-1, в комплекте поставляется с портом под объективы:



Canon EF 16-35 мм F4 L IS (имеется зум-механизм, под заказ )

Canon EF 16-35 мм F2.8 L II (имеется зум-механизм, под заказ )

Canon EF 16-35 мм F2.8 L III (имеется зум-механизм, под заказ )

Canon EF 24-70 мм F2.8 L II (имеется зум-механизм, под заказ - от 24 до 55 мм)

Canon EF 24-105 мм F4 L IS (имеется зум-механизм, под заказ )

Canon EF 85mm F1.4 L IS USM (только автофокусировка)





Canon RF 15-35 f / 2.8L IS USM (имеется зум-механизм, под заказ )

Canon RF 24-105 мм f / 4L IS USM (имеется зум-механизм, под заказ )

Возможна доставка на заказ от 20 дней.