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SeaFrogs EOS R3 подводный бокс с портом FLP для Canon EOS R3+ EF 24-105
SeaFrogs EOS R3 подводный бокс с портом FLP для Canon EOS R3+ EF 24-105
SeaFrogs EOS R3 подводный бокс с портом FLP для Canon EOS R3+ EF 24-105
SeaFrogs EOS R3 подводный бокс с портом FLP для Canon EOS R3+ EF 24-105
SeaFrogs EOS R3 подводный бокс с портом FLP для Canon EOS R3+ EF 24-105
SeaFrogs EOS R3 подводный бокс с портом FLP для Canon EOS R3+ EF 24-105
SeaFrogs EOS R3 подводный бокс с портом FLP для Canon EOS R3+ EF 24-105
SeaFrogs EOS R3 подводный бокс с портом FLP для Canon EOS R3+ EF 24-105
SeaFrogs EOS R3 подводный бокс с портом FLP для Canon EOS R3+ EF 24-105
SeaFrogs EOS R3 подводный бокс с портом FLP для Canon EOS R3+ EF 24-105

SeaFrogs EOS R3 подводный бокс с портом FLP для Canon EOS R3+ EF 24-105

SeaFrogs
Артикул: MTG-2907

SeaFrogs EOS R3 подводный бокс с портом FLP для Canon EOS R3+ EF 24-105. Подводный бокс для Canon EOS R3 сделан из прочного поликарбоната. Глубина погружения 40 метров. Подключение внешних вспышек через оптоволоконный кабель и электрический разъем.
Контроль зума или ручной фокусировки. Имеет датчик протечки со звуковым и световым сигналом. На боксе также установлен оптический видоискатель. Удобная кнопка спуска затвора типа "курок". В комплект входят две рукоятки для осветительныхприборов.

Описание

Вакуумный порт для проверки бокса на герметичность.
Надежность бокса обеспечивают четыре металлических замка с предохранителями и два о-ринга на крышке и корпусе бокса. 
Крепление камеры в боксе жесткое на съемной платформе.
Имеет вакуумный порт для проверки на герметичность.
Также бокс имеет крепление типа "холодный" башмак и снизу два штативных гнезда.

Байонет под сменные порты для объективов Type-1, в комплекте поставляется с портом под объективы:

  • Canon EF 16-35 мм F4 L IS (имеется зум-механизм,  под заказ)
  • Canon EF 16-35 мм F2.8 L II (имеется зум-механизм, под заказ)
  • Canon EF 16-35 мм F2.8 L III (имеется зум-механизм, под заказ)
  • Canon EF 24-70 мм F2.8 L II (имеется зум-механизм, под заказ - от 24 до 55 мм)
  • Canon EF 24-105 мм F4 L IS (имеется зум-механизм,  под заказ)
  • Canon EF 85mm F1.4 L IS USM (только автофокусировка)

  • Canon RF 15-35 f / 2.8L IS USM (имеется зум-механизм, под заказ)
  • Canon RF 24-105 мм f / 4L IS USM (имеется зум-механизм, под заказ)

Возможна доставка на заказ от 20 дней. 

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