SeaFrogs A7 IV black 90 mm подводный бокс для Sony A7 IV с портом 90mm

Особенности:
- Электронный и оптический порт позволяет подключать внешние вспышки.
- Бокс полностью поддерживает все функции фотокамеры, включая и работу с внешними подводными вспышками через электронный порт.
- Возможность изменения фокусного расстояния объектива.
- Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
- Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Также имеет:
- встроенный датчик протечки со световым и звуковым сигналом
- вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
- улучшенный оптический видоискатель
- замок с предохранителем для крышки бокса
- оптическое мульти покрытие для стандартного порта
- два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
- крепление типа "холодный башмак"
Возможна доставка на заказ от 20 дней.