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SeaFrogs A7 IV black 90 mm подводный бокс для Sony A7 IV с портом 90mm
SeaFrogs A7 IV black 90 mm подводный бокс для Sony A7 IV с портом 90mm
SeaFrogs A7 IV black 90 mm подводный бокс для Sony A7 IV с портом 90mm
SeaFrogs A7 IV black 90 mm подводный бокс для Sony A7 IV с портом 90mm
SeaFrogs A7 IV black 90 mm подводный бокс для Sony A7 IV с портом 90mm
SeaFrogs A7 IV black 90 mm подводный бокс для Sony A7 IV с портом 90mm
SeaFrogs A7 IV black 90 mm подводный бокс для Sony A7 IV с портом 90mm

SeaFrogs A7 IV black 90 mm подводный бокс для Sony A7 IV с портом 90mm

SeaFrogs
Артикул: MTG-3036

SeaFrogs A7 IV black 90 mm подводный бокс для Sony A7 IV с портом 90mm. Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменными портами для фотоаппаратов Sony A7 IV в комплекте с портом для объектива FE 90 mm и  фокусировочным кольцом. Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими прочность бокса, глубина погружения 40 метров. 

Описание

Особенности:

  • Электронный и оптический порт позволяет подключать внешние вспышки.
  • Бокс полностью поддерживает все функции фотокамеры, включая и работу с внешними подводными вспышками через электронный порт.
  • Возможность изменения фокусного расстояния объектива. 
  • Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
  • Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.  

Также имеет:

  • встроенный датчик протечки со световым и звуковым сигналом
  • вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
  • улучшенный оптический видоискатель
  • замок с предохранителем для крышки бокса
  • оптическое мульти покрытие для стандартного порта
  • два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
  • крепление типа "холодный башмак"


Возможна доставка на заказ от 20 дней.

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