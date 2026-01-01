Артикул: MTG-3036

SeaFrogs A7 IV black 90 mm подводный бокс для Sony A7 IV с портом 90mm. Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменными портами для фотоаппаратов Sony A7 IV в комплекте с портом для объектива FE 90 mm и фокусировочным кольцом. Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими прочность бокса, глубина погружения 40 метров.