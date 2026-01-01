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SeaFrogs A7 IV black 28-70 подводный бокс для Sony A7 IV с портом под обьектив 28-70
SeaFrogs A7 IV black 28-70 подводный бокс для Sony A7 IV с портом под обьектив 28-70
SeaFrogs A7 IV black 28-70 подводный бокс для Sony A7 IV с портом под обьектив 28-70
SeaFrogs A7 IV black 28-70 подводный бокс для Sony A7 IV с портом под обьектив 28-70
SeaFrogs A7 IV black 28-70 подводный бокс для Sony A7 IV с портом под обьектив 28-70
SeaFrogs A7 IV black 28-70 подводный бокс для Sony A7 IV с портом под обьектив 28-70
SeaFrogs A7 IV black 28-70 подводный бокс для Sony A7 IV с портом под обьектив 28-70

SeaFrogs A7 IV black 28-70 подводный бокс для Sony A7 IV с портом под обьектив 28-70

SeaFrogs
Артикул: MTG-3035

SeaFrogs A7 IV black 28-70 подводный бокс для Sony A7 IV с портом под объектив 28-70.  Глубина погружения 40 метров. Электронный порт позволяет подключать внешние вспышки. Бокс полностью поддерживает все функции фотокамеры, включая и работу с внешними подводными вспышками через электронный порт. Возможность изменения фокусного расстояния объектива. 

Описание

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменными портами для фотоаппаратов Sony A7R IV серии в комплекте с портом под  объективы:

  • Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS - Без виньетирования фокусное расстояние от 17mm до 35mm
  • Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS
  • Sony FE 24mm F1.4 GM (Нет ручной фокусировки)
  • Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (Контроль фокусного расстояния)
  • Sony FE 50mm F1.8 (Нет ручной фокусировки)
  • Sony FE 50mm F2.8 Macro (Нет ручной фокусировки)
  • Sony FE 85mm F1.8 (Нет ручной фокусировки)

Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими прочность бокса.

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.


Также имеет:

  • встроенный датчик протечки со световым и звуковым сигналом
  • вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
  • улучшенный оптический видоискатель
  • замок с предохранителем для крышки бокса
  • оптическое мульти покрытие для стандартного порта
  • два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
  • крепление типа "холодный башмак"
  • опционально имеет возможность подсоединять пистолетную рукоятку со спуском затвора.


Возможна доставка на заказ от 20 дней.

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