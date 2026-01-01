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SeaFrogs A7 IV black 24-105 подводный бокс для Sony A7 IV с портом под обьектив 24-105
SeaFrogs A7 IV black 24-105 подводный бокс для Sony A7 IV с портом под обьектив 24-105
SeaFrogs A7 IV black 24-105 подводный бокс для Sony A7 IV с портом под обьектив 24-105
SeaFrogs A7 IV black 24-105 подводный бокс для Sony A7 IV с портом под обьектив 24-105
SeaFrogs A7 IV black 24-105 подводный бокс для Sony A7 IV с портом под обьектив 24-105
SeaFrogs A7 IV black 24-105 подводный бокс для Sony A7 IV с портом под обьектив 24-105

SeaFrogs A7 IV black 24-105 подводный бокс для Sony A7 IV с портом под обьектив 24-105

SeaFrogs
Артикул: MTG-3034

SeaFrogs A7 IV black 24-105 подводный бокс для Sony A7 IV с портом под объектив 24-105. Глубина погружения 40 метров. Электронный и оптический порт позволяет подключать внешние вспышки. Бокс полностью поддерживает все функции фотокамеры, включая и работу с внешними подводными вспышками через электронный порт. Возможность изменения фокусного расстояния объектива. 

Описание

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменными портами для фотоаппаратов Sony A7 IV в комплекте с портом под  объективы:

  • Sony FE 24-105 мм F4 G OSS (только автофокус, в комплект входит механизм ручного зума)
  • Sony FE 16-35 мм F2.8 GM (только автофокус, в комплект входит механизм ручного зума)
  • Sony FE 24-70 F2.8 GM (только автофокусировка, механизм ручного зума в комплект не входит)
  • Sigma 24-70 F2.8 DG (только автофокусировка, механизм ручного зума в комплект не входит)

    Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими прочность бокса.

Возможность изменения фокусного расстояния объектива. 
Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.

Также имеет:

  • встроенный датчик протечки со световым и звуковым сигналом
  • вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
  • улучшенный оптический видоискатель
  • замок с предохранителем для крышки бокса
  • оптическое мульти покрытие для стандартного порта
  • два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
  • крепление типа "холодный башмак"
     

    Возможна доставка на заказ от 20 дней.

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