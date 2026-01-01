SeaFrogs A7 IV black 24-105 подводный бокс для Sony A7 IV с портом под обьектив 24-105

Описание

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменными портами для фотоаппаратов Sony A7 IV в комплекте с портом под объективы:

Sony FE 24-105 мм F4 G OSS (только автофокус, в комплект входит механизм ручного зума)



Sony FE 16-35 мм F2.8 GM (только автофокус, в комплект входит механизм ручного зума)



Sony FE 24-70 F2.8 GM (только автофокусировка, механизм ручного зума в комплект не входит)



Sigma 24-70 F2.8 DG (только автофокусировка, механизм ручного зума в комплект не входит)



Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими прочность бокса.

Возможность изменения фокусного расстояния объектива.

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.

Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.



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