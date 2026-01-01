SeaFrogs A7 IV black 24-105 подводный бокс для Sony A7 IV с портом под обьектив 24-105

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменными портами для фотоаппаратов Sony A7 IV в комплекте с портом под объективы:
- Sony FE 24-105 мм F4 G OSS (только автофокус, в комплект входит механизм ручного зума)
- Sony FE 16-35 мм F2.8 GM (только автофокус, в комплект входит механизм ручного зума)
- Sony FE 24-70 F2.8 GM (только автофокусировка, механизм ручного зума в комплект не входит)
- Sigma 24-70 F2.8 DG (только автофокусировка, механизм ручного зума в комплект не входит)
Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими прочность бокса.
Возможность изменения фокусного расстояния объектива.
Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Также имеет:
- встроенный датчик протечки со световым и звуковым сигналом
- вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
- улучшенный оптический видоискатель
- замок с предохранителем для крышки бокса
- оптическое мульти покрытие для стандартного порта
- два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
- крепление типа "холодный башмак"
Возможна доставка на заказ от 20 дней.