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Sea Frogs X-T4 Black Kit WDP 155/40 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 10-24
Sea Frogs X-T4 Black Kit WDP 155/40 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 10-24
Sea Frogs X-T4 Black Kit WDP 155/40 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 10-24
Sea Frogs X-T4 Black Kit WDP 155/40 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 10-24

Sea Frogs X-T4 Black Kit WDP 155/40 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 10-24

SeaFrogs
Артикул: MTG-2967

Sea Frogs X-T4 Black Kit WDP 155/40 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 10-24. Подводный бокс со сменными портами и трансфокатором для изменения на объективе фокусного расстояния. Глубина погружения до 40 метров. Удобная полностью съемная задняя крышка. Имеет два оптических порта для внешних вспышек.

Описание

 Удобная эргономика, обеспечивающая функционал фотокамеры. Материал корпуса прочный поликарбонат, АВС пластик, нержавеющая сталь. Встроенный датчик протечки сигнализирующий световым и звуковым индикатором. В боксе установлен вакумный порт для проверки бокса на герметичность.


Бокс в комплекте с 6" купольным портом WDP 155/40 под объективы:

  • Fujifilm XF 10-24 мм F4 R OIS (только автофокус, ручной зум не доступен)
  • Fujifilm XF 14mm F2.8 R (только автофокус)
  • Fujifilm XF 16mm F1.4 R WR (только автофокус)
  • Fujifilm XC 16-50 мм F3.5-5.6 OIS II (только автофокус, ручной зум в комплекте)
  • Fujifilm XF 18mm F2 R (только автофокус)
  • Fujifilm XF 18-55 мм F2.8-4 R LM OIS (только автофокус, ручной зум в комплекте)
  • Fujifilm XF 23mm F1.4 R (только автофокус)
  • Fujifilm XF 23mm F2 R WR (только автофокус)
  • Fujifilm XF 35mm F1.4 R (только автофокус)
  • Fujifilm XF 35mm F2 R WR (только автофокус)
  • Fujifilm XF 50 мм F2 R WR (только автофокус)
  • Fujifilm XF 56mm F1.2 R (нет ручного управления диафрагмой)

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