Артикул: MTG-2967

Sea Frogs X-T4 Black Kit WDP 155/40 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 10-24. Подводный бокс со сменными портами и трансфокатором для изменения на объективе фокусного расстояния. Глубина погружения до 40 метров. Удобная полностью съемная задняя крышка. Имеет два оптических порта для внешних вспышек.