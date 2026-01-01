Sea Frogs X-T4 Black Kit WDP 155/40 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 10-24

Удобная эргономика, обеспечивающая функционал фотокамеры. Материал корпуса прочный поликарбонат, АВС пластик, нержавеющая сталь. Встроенный датчик протечки сигнализирующий световым и звуковым индикатором. В боксе установлен вакумный порт для проверки бокса на герметичность.
Бокс в комплекте с 6" купольным портом WDP 155/40 под объективы:
Fujifilm XF 10-24 мм F4 R OIS (только автофокус, ручной зум не доступен) Fujifilm XF 14mm F2.8 R (только автофокус) Fujifilm XF 16mm F1.4 R WR (только автофокус) Fujifilm XC 16-50 мм F3.5-5.6 OIS II (только автофокус, ручной зум в комплекте ) Fujifilm XF 18mm F2 R (только автофокус) Fujifilm XF 18-55 мм F2.8-4 R LM OIS (только автофокус, ручной зум в комплекте ) Fujifilm XF 23mm F1.4 R (только автофокус) Fujifilm XF 23mm F2 R WR (только автофокус) Fujifilm XF 35mm F1.4 R (только автофокус) Fujifilm XF 35mm F2 R WR (только автофокус) Fujifilm XF 50 мм F2 R WR (только автофокус) Fujifilm XF 56mm F1.2 R (нет ручного управления диафрагмой)