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Sea Frogs X-T4 Black Kit FSP Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 18-55/16-50
Sea Frogs X-T4 Black Kit FSP Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 18-55/16-50
Sea Frogs X-T4 Black Kit FSP Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 18-55/16-50
Sea Frogs X-T4 Black Kit FSP Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 18-55/16-50

Sea Frogs X-T4 Black Kit FSP Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 18-55/16-50

SeaFrogs
Артикул: MTG-2966

Sea Frogs X-T4 Black Kit FSP Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 18-55/16-50. Подводный бокс со сменными портами и трансфокатором для изменения на объективе фокусного расстояния. Глубина погружения до 40 метров. Удобная полностью съемная задняя крышка. Имеет два оптических порта для внешних вспышек.

Описание

Удобная эргономика, обеспечивающая функционал фотокамеры. Материал корпуса прочный поликарбонат, АВС пластик, оптическое закаленное стекло, нержавеющая сталь. Встроенный датчик протечки сигнализирующий световым и звуковым индикатором. В боксе установлен вакумный порт для проверки бокса на герметичность.


Бокс в комплекте с 6" плоским портом под объективы:

  • Fujinon XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II (manual zoom available)
  • Fujinon XF 16-80mm F4.0 R OIS W
  • Fujinon XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS (manual zoom available)
  • Fujinon XF 56mm F1.2 R (no manual aperture control available)
  • Fujinon XF 60mm F2.4 R Macro (no manual focus available)

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