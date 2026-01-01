Sea Frogs X-T4 Black Kit FSP Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 18-55/16-50

Удобная эргономика, обеспечивающая функционал фотокамеры. Материал корпуса прочный поликарбонат, АВС пластик, оптическое закаленное стекло, нержавеющая сталь. Встроенный датчик протечки сигнализирующий световым и звуковым индикатором. В боксе установлен вакумный порт для проверки бокса на герметичность.
Бокс в комплекте с 6" плоским портом под объективы:
- Fujinon XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II (manual zoom available)
- Fujinon XF 16-80mm F4.0 R OIS W
- Fujinon XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS (manual zoom available)
- Fujinon XF 56mm F1.2 R (no manual aperture control available)
- Fujinon XF 60mm F2.4 R Macro (no manual focus available)