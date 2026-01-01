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Sea Frogs X-T4 Black Kit FP 90/62 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 18-55/16-50
Sea Frogs X-T4 Black Kit FP 90/62 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 18-55/16-50
Sea Frogs X-T4 Black Kit FP 90/62 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 18-55/16-50
Sea Frogs X-T4 Black Kit FP 90/62 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 18-55/16-50
Sea Frogs X-T4 Black Kit FP 90/62 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 18-55/16-50
Sea Frogs X-T4 Black Kit FP 90/62 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 18-55/16-50

Sea Frogs X-T4 Black Kit FP 90/62 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 18-55/16-50

SeaFrogs
Артикул: MTG-2965

Sea Frogs X-T4 Black Kit FP 90/62 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T4 с портом для 18-55/16-50. Подводный бокс со сменными портами и трансфокатором для изменения на объективе фокусного расстояния. Глубина погружения до 40 метров. Удобная полностью съемная задняя крышка. Имеет два оптических порта для внешних вспышек. Удобная эргономика, обеспечивающая функционал фотокамеры. 

Описание

Материал корпуса прочный поликарбонат, АВС пластик, оптическое закаленное стекло, нержавеющая сталь. Встроенный датчик протечки сигнализирующий световым и звуковым индикатором. В боксе установлен вакумный порт для проверки бокса на герметичность.


Бокс в комплекте с портом под объективы:

  • Fujifilm XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II (manual zoom available)
  • Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS (manual zoom available)
  • Fujifilm XF 56mm F1.2 R (no manual aperture control available)
  • Fujifilm XF 60mm F2.4 R Macro (no manual focus available)

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