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Sea Frogs X-T30 Black with pistol grip подводный бокс для Fujifilm X-T30 с пистолетной рукояткой

Sea Frogs X-T30 Black with pistol grip подводный бокс для Fujifilm X-T30 с пистолетной рукояткой

SeaFrogs
Артикул: MTG-2964

Sea Frogs X-T30 Black with pistol grip подводный бокс для Fujifilm X-T30 с пистолетной рукояткой. Подводный бокс со сменными портами и трансфокатором для изменения на объективе фокусного расстояния. Глубина погружения до 40 метров. Имеет два оптических порта для внешних вспышек. Удобная эргономика, обеспечиваелный функционал фотокамеры. Полностью съемная задняя крышка с двумя металлическими замками с предохранителями от случайного открывания.

Описание

Пистолетная рукоятка с кнопкой спуска затвора.
Материал корпуса прочный поликарбонат, АВС пластик, оптическое закаленное стекло, нержавеющая сталь. Встроенный датчик протечки сигнализирующий световым и звуковым индикатором. В боксе установлен вакумный порт для проверки бокса на герметичность.


Бокс в комплекте с портом под объективы:

  • Fujifilm XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II (manual zoom available)
  • Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS (manual zoom available)
  • Fujifilm XF 56mm F1.2 R (no manual aperture control available)
  • Fujifilm XF 60mm F2.4 R Macro (no manual focus available)

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