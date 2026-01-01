Sea Frogs X-T30 Black with pistol grip подводный бокс для Fujifilm X-T30 с пистолетной рукояткой

Пистолетная рукоятка с кнопкой спуска затвора.
Материал корпуса прочный поликарбонат, АВС пластик, оптическое закаленное стекло, нержавеющая сталь. Встроенный датчик протечки сигнализирующий световым и звуковым индикатором. В боксе установлен вакумный порт для проверки бокса на герметичность.
Бокс в комплекте с портом под объективы:
- Fujifilm XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II (manual zoom available)
- Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS (manual zoom available)
- Fujifilm XF 56mm F1.2 R (no manual aperture control available)
- Fujifilm XF 60mm F2.4 R Macro (no manual focus available)