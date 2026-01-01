Артикул: MTG-2963

Sea Frogs X-T30 Black Kit FP 90/62 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T30 с портом для 18-55/16-50. Подводный бокс со сменными портами и трансфокатором для изменения на объективе фокусного расстояния. Глубина погружения до 40 метров. Имеет два оптических порта для внешних вспышек. Удобная эргономика, обеспечиваелный функционал фотокамеры. Полностью съемная задняя крышка с двумя металлическими замками с предохранителями от случайного открывания.