Sea Frogs X-T3 White Kit WDP 155/40 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T3 с портом для 10-24

Материал корпуса прочный поликарбонат, АВС пластик, нержавеющая сталь. Встроенный датчик протечки сигнализирующий световым и звуковым индикатором. Встроенный вакумный порт для проверки бокса на герметичность.
Данный комплект поставляется с плоским (Flate Port 90/62 или 90/93) и сферическим портом для объективов:
- Fujifilm XF 10-24mm F4 R OIS
- Fujifilm XF 14mm F2.8 R
- Fujifilm XF 16mm F1.4 R WR
- Fujifilm XF 23mm F1.4 R
- Fujifilm XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II
- Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS
- Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR