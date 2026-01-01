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Sea Frogs X-T3 White Kit WDP 155/40 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T3 с портом для 10-24

Sea Frogs X-T3 White Kit WDP 155/40 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T3 с портом для 10-24

SeaFrogs
Артикул: MTG-2962

Sea Frogs X-T3 White Kit WDP 155/40 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T3 с портом для 10-24. Подводный бокс со сменными портами и трансфокатором для изменения на объективе фокусного расстояния. Глубина погружения до 40 метров. Имеет два оптических порта для внешних вспышек. Удобная эргономика, обеспечиваелный функционал фотокамеры. 

Описание

Материал корпуса прочный поликарбонат, АВС пластик, нержавеющая сталь. Встроенный датчик протечки сигнализирующий световым и звуковым индикатором. Встроенный вакумный порт для проверки бокса на герметичность.

Данный комплект поставляется с плоским (Flate Port 90/62 или 90/93) и сферическим портом для объективов:

  • Fujifilm XF 10-24mm F4 R OIS 
  • Fujifilm XF 14mm F2.8 R
  • Fujifilm XF 16mm F1.4 R WR 
  • Fujifilm XF 23mm F1.4 R 
  • Fujifilm XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II 
  • Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS 
  • Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR 

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