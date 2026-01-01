Артикул: MTG-2958

Sea Frogs X-T3 Black Kit FP 90/93 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T3 с портом для 16-55. Подводный бокс со сменными портами и трансфокатором для изменения на объективе фокусного расстояния. Глубина погружения до 40 метров. Имеет два оптических порта для внешних вспышек. Удобная эргономика, обеспечиваелный функционал фотокамеры. Материал корпуса прочный поликарбонат, АВС пластик, оптическое закаленное стекло, нержавеющая сталь.