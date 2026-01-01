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Sea Frogs X-T2 Kit Flat Port 90/93 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T2 с портом для 16-55
Sea Frogs X-T2 Kit Flat Port 90/93 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T2 с портом для 16-55
Sea Frogs X-T2 Kit Flat Port 90/93 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T2 с портом для 16-55
Sea Frogs X-T2 Kit Flat Port 90/93 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T2 с портом для 16-55
Sea Frogs X-T2 Kit Flat Port 90/93 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T2 с портом для 16-55

Sea Frogs X-T2 Kit Flat Port 90/93 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T2 с портом для 16-55

SeaFrogs
Артикул: MTG-2956

Sea Frogs X-T2 Kit Flat Port 90/93 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T2 с портом для 16-55. Подводный бокс со сменными портами и трансфокатором для изменения на объективе фокусного расстояния. Глубина погружения до 40 метров. Имеет два оптических порта для внешних вспышек. Удобная эргономика, обеспечиваелный функционал фотокамеры. Материал корпуса прочный поликарбонат, АВС пластик, оптическое закаленное стекло, нержавеющая сталь. Встроенный датчик протечки сигнализирующий световым и звуковым индикатором.

Описание

Sea Frogs X-T2 Kit Flat Port 90/93 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T2 с портом для 16-55

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