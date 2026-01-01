Sea Frogs VPS-100 вакуумная система проверки бокса

Описание

Установите камеру внутри подводного корпуса камеры в сухом месте с низким уровнем влажности.

За 15-30 минут до погружения снимите крышку с вакуумного порта (рис. 1) и убедитесь, что уплотнительное кольцо остается на месте.

Прикрепите вакуумный электронный датчик к отверстию, завинчивая ее по часовой стрелке (Рисунок 2).

Отвинтите крышку электронного клапана (Рисунок 3) и нажмите кнопку, чтобы включить светодиод, расположенный внутри клапана (рис. 4).

Прикрепите резиновую часть насоса к клапану и начните откачку воздуха (Рисунок 5).

Красный светодиод начинает мигать, указывая на атмосферное давление. Ручной насос устанавливается на резьбовой клапан и откачивайте воздух из бокса до тех пор, пока красный светодиод не загорится зеленым цветом, после этого добавьте еще пару качков, чтобы убедиться, что воздух в боксе достаточно разряжен.

Удалите насос с клапана и установите защитный колпачок.

Наблюдайте, за зеленым индикатором в течении 15 минут, чтобы убедиться в герметичности бокса.

Открутите крышку клапана, чтобы получить доступ к кнопке, и нажмите ее в течение нескольких секунд, чтобы снять давление изнутри и выключить индикатор клапана (Рис. 4). Извлеките клапан и поставьте на место крышку вакуумного порта, убедитесь, что уплотнительное кольцо стоит на месте (Рисунок 1).