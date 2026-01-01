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Sea Frogs VPS-100 вакуумная система проверки бокса
Sea Frogs VPS-100 вакуумная система проверки бокса
Sea Frogs VPS-100 вакуумная система проверки бокса
Sea Frogs VPS-100 вакуумная система проверки бокса
Sea Frogs VPS-100 вакуумная система проверки бокса
Sea Frogs VPS-100 вакуумная система проверки бокса

Sea Frogs VPS-100 вакуумная система проверки бокса

SeaFrogs
Артикул: MTG-2954

Sea Frogs VPS-100 вакуумная система проверки бокса. Система вакуумного насоса для проверки герметизации подводного бокса фотоаппарата перед погружением в воду. Эквивалент погружения до 10 метров в пресной воде.

Описание

Установите камеру внутри подводного корпуса камеры в сухом месте с низким уровнем влажности.
За 15-30 минут до погружения снимите крышку с вакуумного порта (рис. 1) и убедитесь, что уплотнительное кольцо остается на месте.
Прикрепите вакуумный электронный датчик к отверстию, завинчивая ее по часовой стрелке (Рисунок 2).
Отвинтите крышку электронного клапана (Рисунок 3) и нажмите кнопку, чтобы включить светодиод, расположенный внутри клапана (рис. 4).
Прикрепите резиновую часть насоса к клапану и начните откачку воздуха (Рисунок 5).
Красный светодиод начинает мигать, указывая на атмосферное давление. Ручной насос устанавливается на резьбовой клапан и откачивайте воздух из бокса до тех пор, пока красный светодиод не загорится зеленым цветом, после этого добавьте еще пару качков, чтобы убедиться, что воздух в боксе достаточно разряжен.
Удалите насос с клапана и установите защитный колпачок.
Наблюдайте, за зеленым индикатором в течении 15 минут, чтобы убедиться в герметичности бокса.
Открутите крышку клапана, чтобы получить доступ к кнопке, и нажмите ее в течение нескольких секунд, чтобы снять давление изнутри и выключить индикатор клапана (Рис. 4). Извлеките клапан и поставьте на место крышку вакуумного порта, убедитесь, что уплотнительное кольцо стоит на месте (Рисунок 1).

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