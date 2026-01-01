images
images
images
images
images
images
images
Sea Frogs SF-S-OM-1+WDP 155/100 подводный бокс для Olympus OM-1 с портом для ED 12-40mm f/2.8 PRO
Sea Frogs SF-S-OM-1+WDP 155/100 подводный бокс для Olympus OM-1 с портом для ED 12-40mm f/2.8 PRO
Sea Frogs SF-S-OM-1+WDP 155/100 подводный бокс для Olympus OM-1 с портом для ED 12-40mm f/2.8 PRO
Sea Frogs SF-S-OM-1+WDP 155/100 подводный бокс для Olympus OM-1 с портом для ED 12-40mm f/2.8 PRO
Sea Frogs SF-S-OM-1+WDP 155/100 подводный бокс для Olympus OM-1 с портом для ED 12-40mm f/2.8 PRO
Sea Frogs SF-S-OM-1+WDP 155/100 подводный бокс для Olympus OM-1 с портом для ED 12-40mm f/2.8 PRO
Sea Frogs SF-S-OM-1+WDP 155/100 подводный бокс для Olympus OM-1 с портом для ED 12-40mm f/2.8 PRO

Sea Frogs SF-S-OM-1+WDP 155/100 подводный бокс для Olympus OM-1 с портом для ED 12-40mm f/2.8 PRO

SeaFrogs
Артикул: MTG-2974

Sea Frogs SF-S-OM-1+WDP 155/100 подводный бокс для Olympus OM-1 с портом для ED 12-40mm f/2.8 PRO. Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими прочность бокса, глубина погружения 40 метров. Оптический порт позволяет подключать внешние вспышки. Бокс полностью поддерживает все функции фотокамеры. Возможность изменения фокусного расстояния объектива.

Описание

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменными портами для фотоаппаратов Olympus OM-1 в комплекте с портом под  объективы:

  • M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm f/2.8 PRO

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Также имеет:

  • встроенный датчик протечки со световым и звуковым сигналом
  • вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
  • улучшенный оптический видоискатель
  • съемная крышка
  • металлические замки с предохранителем для крышки бокса
  • оптическое мульти покрытие порта
  • три штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
  • крепление типа "холодный башмак"


Возможна доставка на заказ от 20 дней.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Обзор 5 самых удивительных камер в мире
Обзор 5 самых удивительных камер в мире
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Позирование в будуарной фотосессии. Часть I
Позирование в будуарной фотосессии. Часть I
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.