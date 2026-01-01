Sea Frogs SF-S-OM-1 + FL1545 подводный бокс для Olympus OM-1 с портом FL1545 для объектива ED 12-40

Описание

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменными портами для фотоаппаратов Olympus OM-1 в комплекте с портом под объективы:

M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm f/2.8 PRO

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.

Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.

Также имеет:

встроенный датчик протечки со световым и звуковым сигналом



вакуумный порт для проверки бокса на герметичность



улучшенный оптический видоискатель



съемная крышка



металлические замки с предохранителем для крышки бокса



оптическое мульти покрытие порта



три штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток



крепление типа "холодный башмак"





Возможна доставка на заказ от 20 дней.