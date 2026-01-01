Sea Frogs SF-S-OM-1 body подводный бокс для Olympus OM- 1 без порта

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Также имеет:
- встроенный датчик протечки со световым и звуковым сигналом
- вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
- улучшенный оптический видоискатель
- съемная крышка
- металлические замки с предохранителем для крышки бокса
- оптическое мульти покрытие порта
- три штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
- крепление типа "холодный башмак"
Возможна доставка на заказ от 20 дней.