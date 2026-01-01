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Sea Frogs SF-S-OM-1 body подводный бокс для Olympus OM- 1 без порта
Sea Frogs SF-S-OM-1 body подводный бокс для Olympus OM- 1 без порта
Sea Frogs SF-S-OM-1 body подводный бокс для Olympus OM- 1 без порта
Sea Frogs SF-S-OM-1 body подводный бокс для Olympus OM- 1 без порта
Sea Frogs SF-S-OM-1 body подводный бокс для Olympus OM- 1 без порта
Sea Frogs SF-S-OM-1 body подводный бокс для Olympus OM- 1 без порта
Sea Frogs SF-S-OM-1 body подводный бокс для Olympus OM- 1 без порта
Sea Frogs SF-S-OM-1 body подводный бокс для Olympus OM- 1 без порта
Sea Frogs SF-S-OM-1 body подводный бокс для Olympus OM- 1 без порта

Sea Frogs SF-S-OM-1 body подводный бокс для Olympus OM- 1 без порта

SeaFrogs
Артикул: MTG-2973

Sea Frogs SF-S-OM-1 body подводный бокс для Olympus OM- 1 без порта. Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими прочность бокса, глубина погружения 40 метров. Оптический порт позволяет подключать внешние вспышки. Бокс полностью поддерживает все функции фотокамеры. Возможность изменения фокусного расстояния объектива. 

Описание

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.


Также имеет:

  • встроенный датчик протечки со световым и звуковым сигналом
  • вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
  • улучшенный оптический видоискатель
  • съемная крышка
  • металлические замки с предохранителем для крышки бокса
  • оптическое мульти покрытие порта
  • три штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
  • крепление типа "холодный башмак"


Возможна доставка на заказ от 20 дней.

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