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Sea Frogs SF-PH-03 универсальный подводный бокс для смартфонов с сенсорным экраном
Sea Frogs SF-PH-03 универсальный подводный бокс для смартфонов с сенсорным экраном
Sea Frogs SF-PH-03 универсальный подводный бокс для смартфонов с сенсорным экраном
Sea Frogs SF-PH-03 универсальный подводный бокс для смартфонов с сенсорным экраном

Sea Frogs SF-PH-03 универсальный подводный бокс для смартфонов с сенсорным экраном

SeaFrogs
Артикул: MTG-2917

Sea Frogs SF-PH-03 универсальный подводный бокс для смартфонов с сенсорным экраном. Универсальный подводный бокс для смартфонов. Подходит для всех моделей iPhone и смартфонов других производителей. Глубина погружения 15 метров. Компактный и удобный для любителей снорклинга и дайвинга. Также бокс может использоваться, как защитный чехол для вашего смартфона.
Размеры:
Внешние 181х85х20
Внутренние 164х77х15

Описание

Sea Frogs SF-PH-03 универсальный подводный бокс для смартфонов с сенсорным экраном

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