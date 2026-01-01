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Москва
Малая Семеновская 3с6
Sea Frogs SF-PH-03 универсальный подводный бокс для смартфонов с сенсорным экраном. Универсальный подводный бокс для смартфонов. Подходит для всех моделей iPhone и смартфонов других производителей. Глубина погружения 15 метров. Компактный и удобный для любителей снорклинга и дайвинга. Также бокс может использоваться, как защитный чехол для вашего смартфона.
Размеры:
Внешние 181х85х20
Внутренние 164х77х15
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