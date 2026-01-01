Sea Frogs SF-PH-02 iPhone/HUAWEI подводный бокс для iPhone/HUAWEI

Опционально: широкоугольная насадка, красный фильтр М67.
Компактный и удобный для любителей снорклинга и дайвинга.
Два штативных гнезда снизу бокса, а также крепление типа "холодный" башмак, позволяет крепить рукоятки и армы для подводных фонарей.
Также бокс может использоваться, как защитный чехол для вашего смартфона.
Совместимые модели смартфонов:
- iPhone 14 PRO MAX
- iPhone 13 PRO MAX;
- iPhone 12 PRO MAX;
- iPhone 11 PRO MAX;
- iPhone 14 PRO
- iPhone 13 PRO;
- iPhone 13;
- iPhone 12 PRO;
- iPhone 12;
- iPhone 11 PRO;
- iPhone 11;
- iPhone 13 mini;
- iPhone 12 minni;
- HUAWEI P40;
- HUAWEI P40 PRO;
- HUAWEI P30;
- HUAWEI P30 PRO;
- HUAWEI P20.