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Sea Frogs SF-PH-02 iPhone/HUAWEI подводный бокс для iPhone/HUAWEI
Sea Frogs SF-PH-02 iPhone/HUAWEI подводный бокс для iPhone/HUAWEI
Sea Frogs SF-PH-02 iPhone/HUAWEI подводный бокс для iPhone/HUAWEI
Sea Frogs SF-PH-02 iPhone/HUAWEI подводный бокс для iPhone/HUAWEI

Sea Frogs SF-PH-02 iPhone/HUAWEI подводный бокс для iPhone/HUAWEI

SeaFrogs
Артикул: MTG-2916

Sea Frogs SF-PH-02 iPhone/HUAWEI подводный бокс для iPhone/HUAWEI. Глубина погружения 40 метров. Управление смартфоном в боксе через Bluetooth. Новый прочный замок, поворотом которого открывается бокс. Вакуумный порт для проверки бокса на герметичность.

Описание

Опционально: широкоугольная насадка, красный фильтр М67.
Компактный и удобный для любителей снорклинга и дайвинга.
Два штативных гнезда снизу бокса, а также крепление типа "холодный" башмак, позволяет крепить рукоятки и армы для подводных фонарей.
Также бокс может использоваться, как защитный чехол для вашего смартфона.

Совместимые модели смартфонов:

- iPhone 14 PRO MAX
- iPhone 13 PRO MAX;
- iPhone 12 PRO MAX;
- iPhone 11 PRO MAX;
- iPhone 14 PRO
- iPhone 13 PRO;
- iPhone 13;
- iPhone 12 PRO;
- iPhone 12;
- iPhone 11 PRO;
- iPhone 11;
- iPhone 13 mini;
- iPhone 12 minni;
- HUAWEI P40;
- HUAWEI P40 PRO;
- HUAWEI P30;
- HUAWEI P30 PRO;
- HUAWEI P20.

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