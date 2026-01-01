Sea Frogs SF-PH-02 iPhone/HUAWEI подводный бокс для iPhone/HUAWEI

Описание

Опционально: широкоугольная насадка, красный фильтр М67.

Компактный и удобный для любителей снорклинга и дайвинга.

Два штативных гнезда снизу бокса, а также крепление типа "холодный" башмак, позволяет крепить рукоятки и армы для подводных фонарей.

Также бокс может использоваться, как защитный чехол для вашего смартфона.

Совместимые модели смартфонов:

- iPhone 14 PRO MAX

- iPhone 13 PRO MAX;

- iPhone 12 PRO MAX;

- iPhone 11 PRO MAX;

- iPhone 14 PRO

- iPhone 13 PRO;

- iPhone 13;

- iPhone 12 PRO;

- iPhone 12;

- iPhone 11 PRO;

- iPhone 11;

- iPhone 13 mini;

- iPhone 12 minni;

- HUAWEI P40;

- HUAWEI P40 PRO;

- HUAWEI P30;

- HUAWEI P30 PRO;

- HUAWEI P20.