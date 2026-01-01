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Sea Frogs SF-PH-01 PRO Universal mobile phone универсальный подводный бокс для смартфонов
Sea Frogs SF-PH-01 PRO Universal mobile phone универсальный подводный бокс для смартфонов
Sea Frogs SF-PH-01 PRO Universal mobile phone универсальный подводный бокс для смартфонов

Sea Frogs SF-PH-01 PRO Universal mobile phone универсальный подводный бокс для смартфонов

SeaFrogs
Артикул: MTG-2915

Sea Frogs SF-PH-01 PRO Universal mobile phone универсальный подводный бокс для смартфонов. Универсальный подводный бокс для смартфонов сделан из прочного поликарбоната. Подходит для смартфонов размерами не более 175х85 мм. Глубина погружения 40 метров.

Описание

Особенности:

  • Встроенная система светофильтра (красный), позволяют получать красочные изображения подводного мира в морской воде.
  • Новый прочный замок, поворотом которого открывается бокс.
  • Вакуумный порт для проверки бокса на герметичность.
  • Компактный и удобный для любителей снорклинга и дайвинга.
  • Три штативных гнезда снизу бокса, а также крепление типа "холодный" башмак, позволяет крепить рукоятки и армы для подводных фонарей.
  • Также бокс может использоваться, как защитный чехол для вашего смартфона.
  • Для работы не требуется приложение.

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