Sea Frogs SF-PH-01 PRO Universal mobile phone универсальный подводный бокс для смартфонов

Особенности:
- Встроенная система светофильтра (красный), позволяют получать красочные изображения подводного мира в морской воде.
- Новый прочный замок, поворотом которого открывается бокс.
- Вакуумный порт для проверки бокса на герметичность.
- Компактный и удобный для любителей снорклинга и дайвинга.
- Три штативных гнезда снизу бокса, а также крепление типа "холодный" башмак, позволяет крепить рукоятки и армы для подводных фонарей.
- Также бокс может использоваться, как защитный чехол для вашего смартфона.
- Для работы не требуется приложение.