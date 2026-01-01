Sea Frogs RX1xx Salted Line Series (White) подводный бокс для Sony RX100 серии со сменными портами

Особенности:
- Сменная система портов
- Датчик протечки
- Глубина до 60 метров
- Порт для оптисечкого кабеля
- Порт для испытательной системы вакуума
- Два 1/4 " - резьбовых отверстия для систем крепления
- Высококачественный оптический видоискатель (только RX100 VI / VII)
- Доступ колеса контроля
- Двухсторонний металлический шарнирный замок
- Съемная пистолетная рукоятка с 2-ступенчатым спусковым крючком (не входит в комплект)
- Оптическое стекло с мультипокрытием (плоские порты)
Возможна доставка на заказ от 20 дней.