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Sea Frogs RX1xx Salted Line Series (White) подводный бокс для Sony RX100 серии со сменными портами
Sea Frogs RX1xx Salted Line Series (White) подводный бокс для Sony RX100 серии со сменными портами
Sea Frogs RX1xx Salted Line Series (White) подводный бокс для Sony RX100 серии со сменными портами
Sea Frogs RX1xx Salted Line Series (White) подводный бокс для Sony RX100 серии со сменными портами
Sea Frogs RX1xx Salted Line Series (White) подводный бокс для Sony RX100 серии со сменными портами

Sea Frogs RX1xx Salted Line Series (White) подводный бокс для Sony RX100 серии со сменными портами

SeaFrogs
Артикул: MTG-3032

Sea Frogs RX1xx Salted Line Series (White) подводный бокс для Sony RX100 серии со сменными портами. Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным стандартным портом под фотокамеры Sony: RX100 III, RX100 IV, RX100 V, RX100 VI, RX100 VII.

Описание

Особенности:

  • Сменная система портов
  • Датчик протечки
  • Глубина до 60 метров
  • Порт для оптисечкого кабеля
  • Порт для испытательной системы вакуума
  • Два 1/4 " - резьбовых отверстия для систем крепления
  • Высококачественный оптический видоискатель (только RX100 VI / VII)
  • Доступ колеса контроля
  • Двухсторонний металлический шарнирный замок
  • Съемная пистолетная рукоятка с 2-ступенчатым спусковым крючком (не входит в комплект)
  • Оптическое стекло с мультипокрытием (плоские порты)


Возможна доставка на заказ от 20 дней.

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