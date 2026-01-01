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Sea Frogs RX1xx Salted Line Series (Black) + WDP155/67T2x подводный бокс для Sony RX100 серии
Sea Frogs RX1xx Salted Line Series (Black) + WDP155/67T2x подводный бокс для Sony RX100 серии
Sea Frogs RX1xx Salted Line Series (Black) + WDP155/67T2x подводный бокс для Sony RX100 серии
Sea Frogs RX1xx Salted Line Series (Black) + WDP155/67T2x подводный бокс для Sony RX100 серии

Sea Frogs RX1xx Salted Line Series (Black) + WDP155/67T2x подводный бокс для Sony RX100 серии

SeaFrogs
Артикул: MTG-3027

Sea Frogs RX1xx Salted Line Series (Black) + WDP155/67T2x подводный бокс для Sony RX100 серии. Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным стандартным портом под фотокамеры Sony: RX100 III, RX100 IV, RX100 V, RX100 VI, RX100 VII.

Описание

Особенности:

  • Сменная система портов
  • Датчик протески
  • Глубина до 60 метров
  • Порт для оптисечкого кабеля
  • Порт для испытательной системы вакуума
  • Два 1/4 " - резьбовых отверстия для систем крепления
  • Высококачественный оптический видоискатель (только RX100 VI / VII)
  • Доступ колеса контроля
  • Двухсторонний металлический шарнирный замок
  • Съемная пистолетная рукоятка с 2-ступенчатым спусковым крючком (не входит в комплект)
  • Оптическое стекло с мультипокрытием (плоские порты)


Возможна доставка на заказ от 20 дней.

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