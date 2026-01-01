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Sea Frogs RX100 VI подводный бокс для Sony CyberShot RX100 VI
Sea Frogs RX100 VI подводный бокс для Sony CyberShot RX100 VI
Sea Frogs RX100 VI подводный бокс для Sony CyberShot RX100 VI

Sea Frogs RX100 VI подводный бокс для Sony CyberShot RX100 VI

SeaFrogs
Артикул: MTG-3026

 Sea Frogs RX100 VI подводный бокс для Sony CyberShot RX100 VI. Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs для фотоаппарата Sony CyberShot RX100 VI - выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими крепкость бокса, глубина погружения 60 метров. 

Описание

Два о-ринга (на крышке и корпусе бокса) создают дополнительную надежность от протечки.
Бокс Seafrogs полностью поддерживает все функции фотокамер, включая и работу с внешними подводными вспышками через два оптических порта.  Удачная эргономика бокса позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках. Удобная рукоятка для правой руки.
Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Имеет встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом.
Имеет порт для вакуумной проверки бокса.
Комплектуется блендой для дисплея камеры, что позволяет четко видеть изображение даже при ярком свете.
Снизу имеются три штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток, также на боксе установлен "холодный" башмак для крепления дополнительного оборудования.


Возможна доставка на заказ от 20 дней.

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