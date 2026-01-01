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Sea Frogs RX100 (I-V) подводный бокс для Sony CyberShot RX100 моделей I-V
Sea Frogs RX100 (I-V) подводный бокс для Sony CyberShot RX100 моделей I-V
Sea Frogs RX100 (I-V) подводный бокс для Sony CyberShot RX100 моделей I-V
Sea Frogs RX100 (I-V) подводный бокс для Sony CyberShot RX100 моделей I-V
Sea Frogs RX100 (I-V) подводный бокс для Sony CyberShot RX100 моделей I-V
Sea Frogs RX100 (I-V) подводный бокс для Sony CyberShot RX100 моделей I-V
Sea Frogs RX100 (I-V) подводный бокс для Sony CyberShot RX100 моделей I-V
Sea Frogs RX100 (I-V) подводный бокс для Sony CyberShot RX100 моделей I-V
Sea Frogs RX100 (I-V) подводный бокс для Sony CyberShot RX100 моделей I-V
Sea Frogs RX100 (I-V) подводный бокс для Sony CyberShot RX100 моделей I-V

Sea Frogs RX100 (I-V) подводный бокс для Sony CyberShot RX100 моделей I-V

SeaFrogs
Артикул: MTG-3025

Sea Frogs RX100 (I-V) подводный бокс для Sony CyberShot RX100 моделей I-V. Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs для фотоаппаратов Sony Sony CyberShot RX100 моделей I-V - выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими крепкость бокса, глубина погружения 60 метров.  

Описание

Два о-ринга (на крышке и корпусе бокса) создают дополнительную надежность от протечки.
Бокс полностью поддерживает все функции фотокамер, включая и работу с внешними подводными вспышками через два оптических порта.  Удачная эргономика бокса позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках. Удобная рукоятка для правой руки.
Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Имеет встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом.
На иллюминаторе имеет резьбу 67мм под оптические насадки и фильтры.
Комплектуется блендой для дисплея камеры, что позволяет четко видеть изображение даже при ярком свете.
Снизу имеются три штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток, также на боксе установлен "холодный" башмак для крепления дополнительного оборудования.


Возможна доставка на заказ от 20 дней.

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